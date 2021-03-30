تقرير الخارجية الالمريكية ينصف المغرب
الصورة من الأرشيق

تقرير للخارجية الأمريكية يؤكد سيادة المغرب على اقليم الصحراء

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

خصص التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم عام 2020،حديثا عن الوضع بالصحراء المغربية

وحسب مصدر هبة بريس فإن موقف الخارجية الأمريكي جاء نصرة لقضية المغرب في وحدته الترابية، كما لا توجد أية إشارة تتعلق بتقرير المصير.

أدرج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم الثلاثاء حول حقوق الإنسان لعام 2020، إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة

وبشكل واضح ، عبر تقرير الخارجية الامريكية عن مغربية الصحراء بعد تضمن التقرير عبارة ” الصحراء المغربية ” .

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