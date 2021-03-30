سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

منذ 5 ساعات
1
هبة بريس ـ الرباط

منعت السلطات العمومية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية دعت اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين

وعملت القوات الأمنيةعلى تفريق  المحتجين الذين احتشدوا أمام ساحة المؤسسة التشريعية بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني، استجابة للنداء الذي أطلقته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وكالعادة ، دفعت القوات الأمنية المحتجين خارج الساحة المقابلة للبرلمان، وعملت على تفريقهم ومطاردتهم عبر الأزقة المجاورة لشارع محمد الخامس.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة قد اعلنت أنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ” تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة بالشارع العام يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

واعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

 

 

 

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة حقوقية تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء بطنجة

لجنة حقوقية تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء…

منذ ساعة واحدة
Photo of الداخلة : تدابير احترازية جديدة لكبح تفشي السلالة المتحورة لكورونا

الداخلة : تدابير احترازية جديدة لكبح تفشي السلالة المتحورة…

منذ 3 ساعات
Photo of امن فاس يسقط شبكة اجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين

امن فاس يسقط شبكة اجرامية متخصصة في ترويج مخدر…

منذ 3 ساعات
Photo of تشغيل الشباب : أمزازي يدعو إلى تعزيز الوعي بريادة الأعمال

تشغيل الشباب : أمزازي يدعو إلى تعزيز الوعي بريادة…

منذ 3 ساعات
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ومطالب باطلاق سراحه

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ومطالب باطلاق سراحه

منذ 4 ساعات
Photo of افتتاح مركز دراسات الدكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن

افتتاح مركز دراسات الدكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 12905شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 12905شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 580 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 580 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 665 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 665 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    كم حكومة في المغرب !!!؟؟؟
    حكومة تغض الطرف عن ولد الرشيد لتنظيم مظاهرة في العيون. وتسمح لجمهور الرجاء البيضاوي للتظاهر أمام ملعب الوازيس.
    وحكومة ترتكب مجزرة في حق الأساتذة المتقاعدين وتمنع تنظيم مظاهرة ضد التطبيع ودعم لفلسطين.
    وفي جارة السوء دولة الجنرالات الحراك يتظاهر مرتين في الأسبوع بالآلاف ( في عدة مدن ) ولا كورونا ولا العسكر منعهم.
    كأن الجزائر تعيش في كوكب غير الكوكب الذي يعيش فيه المغرب.
    فشتان بين إمارة المؤمنين وجارة السوء الشيوعية (العسكرية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق