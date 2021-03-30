سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

منعت السلطات العمومية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية دعت اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين

وعملت القوات الأمنيةعلى تفريق  المحتجين الذين احتشدوا أمام ساحة المؤسسة التشريعية بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني، استجابة للنداء الذي أطلقته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وكالعادة ، دفعت القوات الأمنية المحتجين خارج الساحة المقابلة للبرلمان، وعملت على تفريقهم ومطاردتهم عبر الأزقة المجاورة لشارع محمد الخامس.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة قد اعلنت أنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ” تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة بالشارع العام يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

واعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

 

 

 

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