لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

خلال 24 ساعة ..تلقيح 12905شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4315802 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 12905 شخص

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 3566498

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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