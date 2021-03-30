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إصابات كورونا ارتفعت بنسبة زائد 6.4% خلال الأسبوعين الأخيرين

منذ 6 ساعات
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هبة بريس - الرباط

أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن الحالات الإيجابية المسجلة بالمملكة لوباء (كوفيد-19) ارتفعت ، خلال الأسبوعين الأخيرين ، بنسبة زائد 4، 6 في المائة.

ولاحظ بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة ب(كوفيد-19) بالمغرب (حصيلة من 15 مارس إلى 29 منه)، أن هذه الزيادة تسجل للأسبوع الرابع على التوالي، مما يلزم المزيد من اليقظة واحترام الإجراءات الاحترازية تفاديا لضياع المكتسبات.

وتابع أنه سجل ، بالمقابل ، انخفاض عدد الحالات النشطة حيث تم الانتقال من 4237 حالة منذ اسبوعين الى 3364 حالة نشطة، أي بمعدل انخفاض ناهز 1، 20 في المائة، فيما سجل عدد الحالات الحرجة ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 419 حالة حرجة بعد أن كان قبل أسبوعين في حدود 401، أي بزيادة نسبتها 5، 4 في المائة.

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تعليق واحد

  1. لقد اشتغل مسلسل الرعب من اوامر عليا لجرائد أقول أسمع، بلا ماتنشر المهم تعرف اخويا المسؤول على الرسائل ان الناس فايقة و عايقه هههههههههه

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