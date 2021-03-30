المغرب ال38 عالميا بعدد إصابات كورونا

هبة بريس - الرباط

أفاد عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة، أن المغرب يحتل المرتبة 38 عالميا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية التي أصيبت بفيروس كورونا.

وأضاف بلفقيه خلال التصريح نصف الشهري لوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أن نسبة الإماتة تقارب 1.8 في المائة على المستوى الوطني.

وأضاف المسؤول الصحيي، أن مؤشر التكاثر والتوالد عرف استقرارا في قيمته حيث قدر في مستوى 06، 1، بعد أن كان هذا المؤشر يسجل طيلة الأسابيع الاخيرة مستويات مطمئنة تقدر تحت الواحد.

وبدوره، واصل منحنى الوفيات الأسبوعي انخفاضه الإيجابي ، وفق السيد بلفقيه، الذي أوضح أنه قدر بناقص 5، 29 في المائة، مشيرا إلى أن تطور معدل الإصابة الاسبوعي عرف هو الآخر ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين منتقلا بذلك من نسبة 5، 7 في منتصف الشهر الجاري إلى 6، 8 حالة لكل مائة ألف نسمة مع متم نهاية الأسبوع الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0