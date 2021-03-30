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12 قتيلا و 2131 جريح .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 2131 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1598 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 مارس 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و754 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و496 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و 258 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و768 ألفا و75 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4161 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7196 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 139 مركبة.

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