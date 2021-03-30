هل منعت “غضبة ملكية” البكوري من مغادرة أرض الوطن?
هبة بريس - الرباط
أكد مصدر مطلع ل”هبة بريس” خبر منع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ومدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى البكوري من مغادرة أرض الوطن.
وذكر مصدر الجريدة، أن البكوري تفاجأ بقرار منعه من السفر خارج البلاد، مساء أمس الاثنين، عندما حل بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، للتوجه إلى دبي للمشاركة في معرض دولي للأعمال.
وتابع مصدرنا، أن أمن المطار أبلغ البكوري بقرار منعه من السفر خارج أرض الوطن، بعد إدخال معطياته وتبين تواجد اسمه في الخانة الحمراء لصدور أمر قضائي في حقه.
ولمح ذات المصدر، إلى غضبة ملكية تواجه البكوري بسبب سوء تدبيره لوكالة “مازين” للطاقة الشمسية، لافتا الى بلاغ الديوان الملكي الأخير والذي تحدث عن تأخير متعلق بهذا المشروع الضخم.
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3 تعليقات
اذا كانت هناك خروقات في التسيير ما ينطبق على قدور يطبق على قويدر اين العجب.
هدا السيد المسمى مصطفى الباكوري والشهادة لله انه من انظف المسؤولين المغاربة قاطبة.عرفتة كامسؤول مالي في بدايته المهنية في احدى االمؤسسات التابعة للداخلية والتي كانت مكلفة مشروع المحج الملكي وترحيل سكان المدينة لقديمة حيث قضى هناك اكثر من 5 سنواتلم يثبت عليه انه مد يده على درهم واحد بدون واجب حق .من بعد دهب كمدير عام علىصندقول الإيداع والتدبير في الرباط ولم يثبت عليه كدلك ان مد يده على المال العام من بعد عينه الملك في الجنوب مدير عام للطاقة الشمسية في الرباط .كدلك كان الامين العام لحزب الاصالة والمعاسرة وكل من يعرفه يشهد له بالاستقامة واليد النظيفة.
يا ريث لو يغضب عليهم كلهم ويمنعو من السفر .. اغلبهم يسرق المال العام ويهربه الى الخارج ناهيك عن الامتيازات والتهرب الضريبي وووو