واشنطن تؤكد دعمها للمفاوضات بين المغرب والبوليساريو

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، حول قضية الصحراء.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب وزير الخارجية الأمريكي مساء الإثنين، عقب اجتماع مغلق عبر دائرة تلفزيونية بين بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر البيان أن بلينكن أكد لغوتيريش دعم بلاده للمفاوضات السياسية بين المغرب و”جبهة البوليساريو”، وحثه على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء.

وأعلنت الأمم المتحدة في ماي 2019 استقالة مبعوثها الخاص إلى الصحراء، الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر لأسباب صحية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا حتى الآن.

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