“الأوطوروت” تعلن انطلاق أشغال صيانة جسر محمد السادس بالرباط

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتنفيذ أشغال صيانة جسر محمد السادس بمدينة الرباط، ابتداء من يوم فاتح أبريل المقبل.

وأكدت الشركة في بلاغ لها، أنه في إطار استراتيجية صيانة البنية التحتية وعمليات تأهيل الطرق السيارة وضمانا لأعلى مستوى من الأمان والراحة لزبنائها مستعملي الطريق السيار، أنه سيتم تنفيذ أشغال صيانة أجهزة امتصاص الصدمات لقنطرة محمد السادس على وادي أبي رقراق خلال شهري أبريل وماي 2021.

وأوضحت الشركة لزبنائها مستعملي الطريق السيار المداري للرباط، أنه سيتم تنفيذ هذه الأشغال ابتداءً من 1 أبريل إلى غاية 31 ماي، من الساعة 8:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً، في كلا الاتجاهين.

وتابعت أنه خلال هذه الفترة، سيتم تعليق حركة السير فقط على الممر البطيء للقنطرة، دون أي تعليق أو انحراف على الممرين الآخرين للطريق السيار المداري للرباط.

و لتسهيل حركة زبنائها مستعملي الطريق السيار، عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تثبيت كل أجهزة السلامة وعلامات التشوير الضرورية في الأماكن المناسبة، وتعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الاشغال.

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