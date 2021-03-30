الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: لقاح كورونا التركي سيكون متاحا للبشرية جمعاء

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن لقاح كورونا المحلي سيكون متاحا للبشرية جمعاء عند إتمام أعمال تطويره.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بعث بها أردوغان إلى فعالية نظمتها الأمم المتحدة، حملت عنوان “تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”، بمشاركة رؤساء حكومات ودول.

وأفاد أردوغان بأن هناك نحو 100 دولة حول العالم لم تتمكن من الوصول إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف: “هناك بلدان جميع سكانها تقريبًا تلقوا اللقاح، في حين ثمة مليارات من الناس لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد وهذا أمر يبعث على القلق”.

وأشار إلى أنه بات واضحا أن الوباء لن ينتهي والانتعاش الاقتصادي لن يتحقق دون ضمان الوصول العادل إلى اللقاح.

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