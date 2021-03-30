روائي مغربي ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”

هبة بريس

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية ” البوكر”، يوم الاثنين 29 مارس عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة في دورتها الرابعة عشرة، والتي تضمنت رواية لكاتب مغربي.

وذكر القائمون على الجائزة في بيان، أن القائمة تتضمن ست روايات منها “الملف 42 ” للكاتب المغربي عبد المجيد سباطة والصادرة عن المركز الثقافي العربي .

وكان الروائي المغربي قد كشف في حوار نشره موقع الجائزة أن فكرة الرواية راودته شهر أكتوبر من سنة 2017، عندما صادف بضعة أسطر في مقال على شبكة الإنترنت، تتحدث عن قضية “الزيوت المسمومة” التي عرفها المغرب سنوات قليلة بعد استقلاله، قبل أن يعقد العزم على نفض الغبار عن هذا الموضوع المنسي، وتعريف أبناء جيله بتفاصيله.

يشار إلى أن الكاتب عبد المجيد سباطة من مواليد الرباط سنة 1989، وهو حاصل على شهادة الماستر في الهندسة المدنية من جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة. نشرت له مقالات وترجمات تناقش عددا من المواضيع الأدبية والثقافية والتاريخية بمواقع وصحف ومجلات مغربية وعربية.

وإلى جانب رواية “الملف 42″، صدرت له “خلف جدار العشق” (2015)، و”ساعة الصفر 00:00″ (2017)، كما نشر ترجمتين لروايتين للكاتب الفرنسي ميشيل بوسي.

وتتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة ال 14 ل ” البوكر” نخبة من الكتاب العرب تتراوح أعمارهم ما بين 31 و70 عاماً، . وتعالج رواياتهم قضايا هامة ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، فمن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على خلفية الحروب والصراعات إلى الوطن والعلاقات الإنسانية، إلى الذاكرة والهوية.

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 25 ماي المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تعد جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، بينما تقوم “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها مالياً.

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