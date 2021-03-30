صورة من الأرشيف

استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين الى 29 يونيو القادم

منذ 6 ساعات
1
هبة بريس - فاس

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد.

وحددت المحكمة تاريخ 29 يونيو القادم، لمتابعة محاكمة حامي الدين، بعدما أجلت الجلسات لمرات عدة بسبب اصابة بعض أعضاء هيئة الحكم بفيروس كورونا.

هذا ويتابع حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” .

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم مهنيي النقل.. الوزارة تمنح مهلة لوضع طلبات تجديد الحظيرة

يهم مهنيي النقل.. الوزارة تمنح مهلة لوضع طلبات تجديد…

منذ ساعة واحدة
Photo of تخصيص أزيد من 9 ملايين درهم لصيانة الطرق القروية بسوس ماسة

تخصيص أزيد من 9 ملايين درهم لصيانة الطرق القروية…

منذ ساعتين
Photo of بسبب تراخي أعوان السلطة.. استِفحال “البناء العَشوائي” يُشوِّه النَّسيج العُمراني بإقليم سيدي سليمان

بسبب تراخي أعوان السلطة.. استِفحال “البناء العَشوائي” يُشوِّه النَّسيج…

منذ ساعتين
Photo of أسبوعين قبل رمضان.. الحكومة لم تتفق بعد على إجراءات الشهر الكريم

أسبوعين قبل رمضان.. الحكومة لم تتفق بعد على إجراءات…

منذ 4 ساعات
Photo of “الأوطوروت” تعلن انطلاق أشغال صيانة جسر محمد السادس بالرباط

“الأوطوروت” تعلن انطلاق أشغال صيانة جسر محمد السادس بالرباط

منذ 4 ساعات
Photo of نشر القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجريدة الرسمية

نشر القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجريدة الرسمية

منذ 6 ساعات
Photo of بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة

بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ…

منذ 7 ساعات
Photo of “المديرية” تدخل إصلاحات بنيوية بالتنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون

“المديرية” تدخل إصلاحات بنيوية بالتنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من…

منذ 8 ساعات
Photo of منظمة التجارة العالمية..المغرب يترأس الاجتماع الثاني للحوار حول التلوث البلاستيكي

منظمة التجارة العالمية..المغرب يترأس الاجتماع الثاني للحوار حول التلوث…

منذ 17 ساعة

تعليق واحد

  1. العدالة لابد أن تنصف الشهيد ايت الجيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق