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استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين الى 29 يونيو القادم

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس - فاس

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد.

وحددت المحكمة تاريخ 29 يونيو القادم، لمتابعة محاكمة حامي الدين، بعدما أجلت الجلسات لمرات عدة بسبب اصابة بعض أعضاء هيئة الحكم بفيروس كورونا.

هذا ويتابع حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” .

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