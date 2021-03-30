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إقامة التراويح وتعليق الإفطار والاعتكاف.. السعودية تعلن خطة الحرمين في رمضان

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السعودية عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مع تعليق موائد الإفطار الجماعي والاعتكاف، واتخاذ تدابير مشددة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة رئاسة الحرمين الشريفين لشهر رمضان.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، إنها ستستعيض عن موائد الإفطار الجماعي بوجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، وسيسمح لزوار الحرمين الشريفين بإدخال عدد قليل من التمر للإفطار الشخصي فقط، كما ستوزع 200 ألف عبوة يوميا من مياه زمزم، بسبب استمرار رفع المشربيات والحافظات التي كانت تنتشر في المسجدين.

وقررت الرئاسة العامة تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وتخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

وأوضحت الرئاسة العامة أنها تقوم بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام نحو 10 مرات يوميا عدا الغسيل الاحتياطي.

والعام الماضي، شهد شهر رمضان في المملكة إقامة صلاة التراويح على نطاق محدود في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات (10 ركعات)، مع استمرار تعليق حضور المصلين.

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