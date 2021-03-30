بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة

هبة بريس - الرباط

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

ويأتي هذا القرار، في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كويونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه “سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة”

وأضاف العثماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” أن هذه الرحلات ستكون خاضعة للمراقبة المعززة وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية. وفق قوله

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