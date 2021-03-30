بشار الأسد وزوجته

الرئاسة السورية تعلن تعافي بشار الأسد وعقيلته من كورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لمسحة فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.

وقالت الرئاسة عبر موقع على “تويتر” إنه “بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها للرئيس الأسد وزوجته، فإنهما يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت مطلع مارس أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

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