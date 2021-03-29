لداخلة .. إصابة حوالي 40 شخصا بالسلالة المتحورة
الصورة تعبيرية

رسميا .. إصابة حوالي 40 شخصا بالسلالة المتحورة بالداخلة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرة الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب سليمة صعصع، اليوم الاثنين بالداخلة، بأن حوالي 40 شخصا أصيبوا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة.

وأوضحت صعصع، في تصريح للصحافة، أن منظومة الرصد الوبائي بجهة الداخلة – وادي الذهب سجلت هاته الحالات في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19.

وأضافت أن ”الحالة الصحية لجميع الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث توجد قيد العزل الصحي، ويتم التعامل معها ومع مخالطيها وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا”.

وأفادت صعصع باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وأهابت المديرة الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب بالمواطنات والمواطنين المواظبة على الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية المعمول بها.

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