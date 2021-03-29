حاليلوزيتش”نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور أكثر”
وحيد حاليلوزيتش

حاليلوزيتش : نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور أكثر”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ رياضة

أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش ،أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يعج باللاعبين الموهوبين ،الذين ما زالوا بحاجة إلى وقت للتطور.

وقال حاليلوزيتش خلال لقاء صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاثنين في المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ،الذي سيحتضن المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره البوروندي،غدا الثلاثاء ،في حدود الساعة الثامنة مساء ،برسم الجولة السادسة و الاخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم -الكاميرون 2022 ،” إن الفريق بحاجة الى مزيد من الوقت ، بالتأكيد الموهبة مهمة لكنها ليست كافية “.

و أضاف أن “المهمة ستكون أكثر تعقيدا مما توقعت. هناك شيء يزعجني ، لكن علينا مواصلة العمل الذي بدأناه. هذه انطلاقة لنا جميعا “، مبرزا أن بناء فريق قوي وتنافسي يتطلب” العمل والوقت والصبر “.

و خلص الى القول “نحن فقط في البداية. نتوفر على مجموعة مثيرة للاهتمام إلى حد ما. وبمزيد من التركيز والعزيمة ، خاصة خارج الديار ، يمكننا الذهاب بعيدا . و على اي حال لازلت متفائلا “.

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