القادمون من فرنسا واسبانيا في رحلات يوم غد غير ملزمين بتحليلة كوفيد

منذ 18 ساعة
1
هبة بريس ـ الرباط

اعلنت شركة العربية للطيران ان القادمين من فرنسا واسبانيا في اتجاه المغرب لا يتعين علىيهم التوفر بشكل ضروري على نتائج سلبية لاختبارات الكشف ضد فيروس كورونا “PCR”

ويعرف ان الشركة كانت تلزم زبنائها المتوجهين إلى المغرب التوفر بشكل ضروري على نتائج سلبية لاختبارات الكشف ضد فيروس كورونا “PCR” لا تتجاوز مدتها 48 ساعة، بالإضافة إلى الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية) قبل صعود الطائرة، فيما يتعفى الأطفال أقل من 11 سنة من الاختبار.

وسبق وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، اليوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه ” في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كوريونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر “.

وأضاف المصدر أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي المحدد من طرف السلطات المغربية المختصة .

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم مهنيي النقل.. الوزارة تمنح مهلة لوضع طلبات تجديد الحظيرة

يهم مهنيي النقل.. الوزارة تمنح مهلة لوضع طلبات تجديد…

منذ ساعة واحدة
Photo of تخصيص أزيد من 9 ملايين درهم لصيانة الطرق القروية بسوس ماسة

تخصيص أزيد من 9 ملايين درهم لصيانة الطرق القروية…

منذ ساعتين
Photo of بسبب تراخي أعوان السلطة.. استِفحال “البناء العَشوائي” يُشوِّه النَّسيج العُمراني بإقليم سيدي سليمان

بسبب تراخي أعوان السلطة.. استِفحال “البناء العَشوائي” يُشوِّه النَّسيج…

منذ ساعتين
Photo of أسبوعين قبل رمضان.. الحكومة لم تتفق بعد على إجراءات الشهر الكريم

أسبوعين قبل رمضان.. الحكومة لم تتفق بعد على إجراءات…

منذ 4 ساعات
Photo of “الأوطوروت” تعلن انطلاق أشغال صيانة جسر محمد السادس بالرباط

“الأوطوروت” تعلن انطلاق أشغال صيانة جسر محمد السادس بالرباط

منذ 4 ساعات
Photo of نشر القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجريدة الرسمية

نشر القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجريدة الرسمية

منذ 6 ساعات
Photo of استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين الى 29 يونيو القادم

استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين الى 29 يونيو…

منذ 6 ساعات
Photo of بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة

بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ…

منذ 7 ساعات
Photo of “المديرية” تدخل إصلاحات بنيوية بالتنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون

“المديرية” تدخل إصلاحات بنيوية بالتنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من…

منذ 8 ساعات

تعليق واحد

  1. لا استغرب مادام المواطن المغربي رخيص في نظر الاجانب, فهو فقط عبارة عن فأر تجارب…حياته مثل مماته…ايوا عيق البريق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق