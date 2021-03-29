القادمون من فرنسا واسبانيا في رحلات يوم غد غير ملزمين بتحليلة كوفيد

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت شركة العربية للطيران ان القادمين من فرنسا واسبانيا في اتجاه المغرب لا يتعين علىيهم التوفر بشكل ضروري على نتائج سلبية لاختبارات الكشف ضد فيروس كورونا “PCR”

ويعرف ان الشركة كانت تلزم زبنائها المتوجهين إلى المغرب التوفر بشكل ضروري على نتائج سلبية لاختبارات الكشف ضد فيروس كورونا “PCR” لا تتجاوز مدتها 48 ساعة، بالإضافة إلى الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية) قبل صعود الطائرة، فيما يتعفى الأطفال أقل من 11 سنة من الاختبار.

وسبق وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، اليوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه ” في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كوريونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر “.

وأضاف المصدر أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي المحدد من طرف السلطات المغربية المختصة .

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