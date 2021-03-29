الموت يُفجع جومانا مراد في ابنتها

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت منذ قليل، الفنانة جومانا مراد، خبر وفاة ابنتها الصغيرة ديانا ربيع بسيسو، مناشدة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة لطفلتها مرفوقة بالتعليق التالي:”الحمدلله على كل حال لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

و واصلت تدوينتها :”إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي”

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