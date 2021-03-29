سلطات الرباط تعلن منع مظاهرة “جبهة دعم فلسطين”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة أنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ” تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة بالشارع العام يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

وبهذا الخصوص، وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، أعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

والظاهر ان هذا القرار جاء في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار بتمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021.

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