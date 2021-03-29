طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة أخفنير

لحبيب أشعبان - هبة بريس

شهدت الطريق الوطنية رقم واحد، بين طرفاية والجماعة الترابية أخفنير، عصر اليوم الإثنين29 مارس2021، انقلاب سيارة خفيفة من نوع “داسيا” و على متنها 5 أشخاص كانت في إتجاه مدينة طانطان قادمة من العيون.

وحسب شهود عيان من مكان الحادث، الذي أكد على أن السائق فقد السيطرة على مقود “السيارة الخفيفة”، مما تسبب في فقدان مصارها و إنقلابها وتدحرجها عدة مرات على قارعة الطريق “الصورة”.

الحادث أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهم إلى مستشفى مدينة العيون إصابات متفاوتة الخطورة، كما تم نقل آخرين إلى المستشفى بمدينة طرفاية، وذلك عبر سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، في حين حلت عناصر من الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل معرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

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