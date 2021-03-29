ست أشهر نافدة لـ “مولات الكاتكات ” بتهمة التسول

احمد وزروتي: هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير سيدة أربعينية بالسجن لستة أشهر نافدة بتهمة امتهان التسول، وقضت أيضا ببراءتها من تهمة النصب والاحتيال.

وفي تفاصيل القضية، فقد سبق للسلطات المحلية بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، أن اعتقلت سيدة تتوفر على سيارة رباعية الدفع وتمتهن التسول، حيث تم تسليمها مباشرة إلى عناصر الدرك الملكي، ليتم متابعتها في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والتسول وانعدام تأمين سيارتها وانعدام الفحص التقني.

هذا وقد أصدرت المحكمة زوال اليوم الاثنين حكمها القاضي بينها ستة أشهر بتهمة التسول فقط.

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