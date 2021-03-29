كندا توصي بتعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"
لقاح "أسترازينيكا"

كندا توصي بتعليق التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

اوصت اللجنة الاستشارية الكندية المعنية بمكافحة كورونا، بعدم تطعيم من أعمارهم دون الـ55 عاما بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا حتى إشعار آخر.

وحسب هيئة الإذاعة الكندية فإن قرار اللجنة جاء بناء على “أسباب تتعلق بالسلامة”.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية الكندية الأسبوع الماضي إن لقاح “أسترازينيكا” آمن وتوصي باستخدامه.

وفي وقت سابق، تم وقف حملة التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” في ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا، وإيسلندا وفرنسا وإسبانيا، وإندونيسيا وسلوفينيا وعدد من البلدان الأخرى.
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وتم اتخاذ هذه القرارات، بسبب الآثار الجانبية المحتملة للقاح ومن بينها التسبب بتجلط نادر في الدم.

وفي بعض البلدان، وبينها فرنسا ومولدوفا وأوكرانيا، تم تسجيل وفيات بعد التطعيم بهذا اللقاح.

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‫2 تعليقات

  1. نحن في المغرب لا نبـالي هل اللقاح آمـن أو غيـر آمـن ، وهـل لـه آثـار جانبية محتملة أم لا ، هـل يسبب تجلط عـادي أم نـادر فـي الدم… بـل نحـن سبقنـا كل الدول المتقدمـة إلا فـي هـذا العمـل الـذي هـو رغـم عـلى انـوفنـا كما هـو الشـأن فـي استعمـال الكمـامـة أو” القمـامـة” نتمنـى من العـلي القدير أن لا يؤاخـذنا بمـا فعـله السفهـاء منـا و فـي أرجـاء المعمـور . وفي بعض البلدان، وبينها فرنسا ومولدوفا وأوكرانيا، تم تسجيل وفيات بعد التطعيم بهذا اللقاح.
    “ستبدي لك الأأيام مـا كنت جـاهـلا ويأتيـك بالأخبـار من لـم تــزود”
    اللهم نسالك اللطـف ، اللهم ارفـع عنـا البـلاء و الـوبـاء والغـلاء يا أرحـم الراحمـيـن يار ب العـالميـن…

  2. التلقيح حرية شحصية للافراد ان أرادوا أخذ التلقيح ضد كورونا أم لا. للتذكير أنه هناك فيروسات أخطر بكثير من كورونا ولايعملوا معها نفس الشيء.ملاحظة مهمةللحفاظ على الصحة:اتباع الاكل الصحي والمطبوخ بالمنزل وليس أكل الشوارع أو المطاعم ..الخ مع النشاط الرياضي و راحة البال بعيدا عن القلق والاكتئاب و مع القيام بالصيام المتقطع أو الصيام الاسلامي كل هذا يحفز جهاز المناعة ان شاء الله .

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