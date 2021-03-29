كندا توصي بتعليق التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”

هبة بريس ـ وكالات

اوصت اللجنة الاستشارية الكندية المعنية بمكافحة كورونا، بعدم تطعيم من أعمارهم دون الـ55 عاما بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا حتى إشعار آخر.

وحسب هيئة الإذاعة الكندية فإن قرار اللجنة جاء بناء على “أسباب تتعلق بالسلامة”.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية الكندية الأسبوع الماضي إن لقاح “أسترازينيكا” آمن وتوصي باستخدامه.

وفي وقت سابق، تم وقف حملة التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” في ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا، وإيسلندا وفرنسا وإسبانيا، وإندونيسيا وسلوفينيا وعدد من البلدان الأخرى.

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وتم اتخاذ هذه القرارات، بسبب الآثار الجانبية المحتملة للقاح ومن بينها التسبب بتجلط نادر في الدم.

وفي بعض البلدان، وبينها فرنسا ومولدوفا وأوكرانيا، تم تسجيل وفيات بعد التطعيم بهذا اللقاح.

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