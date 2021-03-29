مندوبية : تراجع واردات المغرب وصادراته خلال سنة 2020

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس

افادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية قد تكون سجلت انخفاضا خلال سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 .

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية الأخيرة حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، أن الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية تراجعت بنسبة 5 في المائة بالنسبة للواردات ، و2 في المائة بالنسبة للصادرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا خلال الفصل الرابع بنسبة 7,7 في المائة، ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال ل “الطاقة وزيوت التشحيم” ب 30,3 في المائة ، وفي “مواد الاستهلاك” ب 5,3 في المائة ، وفي “انصاف المنتجات” ب 4 في المائة ، وفي “مواد التجهيز الصناعية” ب 2 في المائة ، وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب 28,9 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 1,2 في المائة.

فيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا ب 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 ، نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “مواد التجهيز الصناعية” ب 2,7 في المائة، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ب 2,7 في المائة ، وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب5,3 في المائة ، وفي “الطاقة وزيوت التشحيم” ب29,3 في المائة.

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