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السلطات تمدد الإغلاق المبكر وحظر التجول الليلي لأسبوعين إضافيين

منذ 7 ساعات
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هبة بريس

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 .

كما يأتي القرار، يضيف البلاغ، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

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تعليق واحد

  1. نعم القرار الذي يحمي الوطن من الوباء

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