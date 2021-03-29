المغرب يعلق رحلاته الجوية مع فرنسا واسبانيا ويمدد القرار مع إيطاليا
هبة بريس - الرباط
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا اعتبارا من يوم غذ الثلاثاء.
وأكد مصدر من شركة طيران للجريدة، أن الأخيرة وعدد من الشركات الأخرى توصلوا بإخبار من السلطات بخصوص قرار تعليق الرحلات.
وأضاف ذات المصدر، أن السلطات لم تحدد تاريخ نهاية هذا التعليق مشيرا الى أن القرار له علاقة بانتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، ذكر مصدرنا أن السلطات المعنية قررت تمديد تعليق الرحلات بين المغرب وايطاليا التي كان من المقرر استئنافها يوم 31 مارس، الى تاريخ لاحق سيحدد حسب الوضعية الوبائية وانتشار سلالة كورونا المتحورة.
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3 تعليقات
za3ma chno kay7ssbo rasshom, ysdo fo9t mabghaw bla may3lmo nass, chhad dawla dial zmar
و باراكا راه قهرتو الطلبة وقهرتو واليديهم افتحو لطلبة اوكرانيا لا خدمة و النفسية محطمة و المرض والحجر الصحي هنا . لا حول ولاقوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل
Trop exager😱😱😭😭