الصورة تعبيرية

بؤرة وبائية تدفع سلطات الداخلة إلى تشديد التدابير الاحترازية

منذ ساعتين
0
هبة بريس - الرباط

قررت سلطات إقليم الداخلة، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، بسبب ظهور بؤرة وبائية.

وكشف مصدر محلي لهبة بريس، أن السلطات سجلت ظهور 9 حالات إصابة بالفيروس بين صفوف طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، مشيرا الى أن عدد مخالطيهم وصل إلى 30 حالة.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجراءات المقرر اتخاذها تتمثل في تشديد التنقل من وإلى الأحياء التي سجلت بها حالات الإصابة وكذا من والى الاقليم ككل، مستبعدا في الوقت ذاته فرض حجي صحي شامل من جديد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات تمدد الإغلاق المبكر وحظر التجول الليلي لأسبوعين إضافيين

السلطات تمدد الإغلاق المبكر وحظر التجول الليلي لأسبوعين إضافيين

منذ 4 دقائق
Photo of المغرب يعلق رحلاته الجوية مع فرنسا واسبانيا ويمدد القرار مع إيطاليا

المغرب يعلق رحلاته الجوية مع فرنسا واسبانيا ويمدد القرار…

منذ 56 دقيقة
Photo of أرباب المخابز والحلويات: الدقيق المروج بالسوق يفتقد لشروط الجودة

أرباب المخابز والحلويات: الدقيق المروج بالسوق يفتقد لشروط الجودة

منذ 5 ساعات
Photo of حي علوان بسطات.. منازل وأزقة بلا اسم ولاعنوان

حي علوان بسطات.. منازل وأزقة بلا اسم ولاعنوان

منذ 6 ساعات
Photo of بعد رحلة علاج طويلة.. أشهر جراح عيون بالمغرب يتعافى من كورونا

بعد رحلة علاج طويلة.. أشهر جراح عيون بالمغرب يتعافى…

منذ 6 ساعات
Photo of بروفيسور مغربي: مابين 25 إلى 30% من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بكورونا

بروفيسور مغربي: مابين 25 إلى 30% من المغاربة طوروا…

منذ 6 ساعات
Photo of ماذا قال فقراؤنا ..الخباز او صانع السعادة وسط ” السعير “

ماذا قال فقراؤنا ..الخباز او صانع السعادة وسط ”…

منذ 8 ساعات
Photo of الإبراهيمي: وصلنا مرحلة “الكوفيد لايت” والفرج قريب

الإبراهيمي: وصلنا مرحلة “الكوفيد لايت” والفرج قريب

منذ 9 ساعات
Photo of طقس الاثنين .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

طقس الاثنين .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من…

منذ 9 ساعات
Photo of أمن طنجة يطيح بمروجي مخدرات وأقراص مهلوسة

أمن طنجة يطيح بمروجي مخدرات وأقراص مهلوسة

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق