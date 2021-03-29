بؤرة وبائية تدفع سلطات الداخلة إلى تشديد التدابير الاحترازية

هبة بريس - الرباط

قررت سلطات إقليم الداخلة، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، بسبب ظهور بؤرة وبائية.

وكشف مصدر محلي لهبة بريس، أن السلطات سجلت ظهور 9 حالات إصابة بالفيروس بين صفوف طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، مشيرا الى أن عدد مخالطيهم وصل إلى 30 حالة.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجراءات المقرر اتخاذها تتمثل في تشديد التنقل من وإلى الأحياء التي سجلت بها حالات الإصابة وكذا من والى الاقليم ككل، مستبعدا في الوقت ذاته فرض حجي صحي شامل من جديد.

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