مسؤول فرنسي: حان الوقت لتساند فرنسا والاتحاد الأوروبي المغرب في موقفه

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أكد كلود كيرن، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة با-ران، نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بالمجلس، أن الوقت قد حان لكي تقوم فرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم المغرب في موقفه المتعلق بالصحراء.

وشدد كيران، في تصريح عقب محادثات مع القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، ادريس القيسي، على أن “المغرب يشكل اليوم، بالنسبة لفرنسا وأوروبا، جسرا حقيقيا يربط بإفريقيا”.

وأبرز كيرن، وهو أيضا عضو بالوفد الفرنسي ضمن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن المغرب يعد أيضا شريكا أساسيا بالنسبة لأوروبا في مجالي الأمن والهجرة، داعيا حكومة بلاده إلى مساندة المملكة، قصد دعم موقفها بشأن قضية الصحراء.

وبعد إشادته بريادة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبسياسة الانفتاح التي ينتهجها جلالته، سلط عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء على تميز العلاقات التي تجمع المغرب بفرنسا والمكانة التي تحتلها المملكة في العلاقات الدولية لبلاده.

وأضاف كيرن أنه من “المهم أن تستمر العلاقات المغربية-الفرنسية وتتعزز في مجال السياسة الخارجية”، مشيدا بـ “جميع الجهود التي يتم بذلها في هذا المضمار”.

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