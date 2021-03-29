سعد الدين العثماني

مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم على طاولة المجلس الحكومي

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، والثالث بتتميم المرسوم المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

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