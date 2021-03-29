عقب براءتها من تهمة الخيانة الزوجية .. نجاة الوافي تخرج عن صمتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب تبرئتها من التهمة الموجة إليها من طرف طليقها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية و التي تفيد بوجود علاقة بينها و بين المخرج المغربي سعيد خلاف، الأخيرة تخرج عن صمتها و تعلق.

و نشرت نجاة الوافي تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”يصعب علي أن أجد الكلمات المناسبة لأوفي بها حق الأصدقاء و الأقرباء و أهلي و إخوتي و أسرتي قاطبة و الغيورين على الحقيقة و عموما كل الذين وضعوا في الثقة و لم يشكوا للحظة في أخلاقي و مبادئي و اعطوني حقي في الإنصاف و العدل و إعادة الاعتبار”.

و واصلت :”اظن اننا كلنا معرضات و معرضون للوقوف في مواقف مماثلة و وفق سيناريوهات مرتبة فنصدم حين نكتشف أن بعضا ممن نحبهم و نثق فيهم ليسوا كما نراهم بل إن في قلبهم غيض و ضغينة”.

و أضافت:”في مثل هذه المواقف تكون مساندة و دعم الصادقين من الناس لنا هي الملاذ و المساند الوحيد للشخص المظلوم”.

و استرسلت قائلة :”عشت تجربة كنتم فيها الأبطال الحقيقيون بالنسبة لي، كإنسانة أولا وكأم و كأخت و صديقة و جارة قبل أن أكون فنانة أحبها جزء من الجمهور المغربي العزيز، و أعطت ما تمكنت من عطاء، و تأمل في المزيد من الإسهام في إغراء الحقل الفني المغربي”.

و اختتمت :”لم أجد أخلص من عبارة الشاعر و الإنسان المتميز بمساندته و دعمه للمرأة عبر الوطن العربي، شكرا لأصحاب الوجه الواحد و القلب الواحد و الموقف الواحد”.

و الجذير بالذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت يوم الاثنين 15 مارس 2021 في الملف الجنحي العادي عدد 9161/2104/2019 والمتابع فيه كل من المخرج سعيد خلاف و الممثلة نجاة الوافي بجنحة الخيانة الزوجية بالبراءة من المنسوب اليهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

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