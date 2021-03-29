صورة تعبيرية

برشيد.. السطو على السيارات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

منذ 3 أيام
1
محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، قادت صباح اليوم “الاثنين” إلى اعتقال شخص أربعيني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات، بعد أن تبين من خلال اجراءات التنقيط بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أن المشتبه فيه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 29 مذكرات للبحث في قضايا إجرامية مماثلة.

وأضافت ذات المصادر، أن تحركات العناصر الأمنية وتشخيص هوية المشتبه فيه، جاءت على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون إثر ورود شكايات بتعرض سيارات لسرقات من داخلها وهي مركونة بعدد من شوارع المدينة، استهدفت هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، وذلك عن طريق كسر أقفالها وتعطيل نظام الحماية الإلكترونية، وبعد كمين محكم تم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين إحالته على أنظار العدالة لتقول كلمتها الأخيرة في التهم المنسوبة إليه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق الأربعاء

انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق…

منذ 5 دقائق
Photo of القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص طبي مخدر

القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص…

منذ 3 ساعات
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل سيارات

فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل…

منذ 4 ساعات
Photo of سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

منذ 16 ساعة
Photo of انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

منذ 19 ساعة
Photo of بركان .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة وعرضها للتداول

بركان .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة وعرضها…

منذ 21 ساعة
Photo of وزان.. مصرع فتاة وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب سيارة للنقل

وزان.. مصرع فتاة وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب…

منذ يوم واحد
Photo of 12 قتيلا و 2131 جريح .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

12 قتيلا و 2131 جريح .. حصيلة حوادث السير…

منذ يومين
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين متورطين في حيازة وترويج المخدرات

البيضاء.. توقيف شخصين متورطين في حيازة وترويج المخدرات

منذ يومين
Photo of غرق طفلين بشاطئ أكادير

غرق طفلين بشاطئ أكادير

منذ يومين

تعليق واحد

  1. من الملاحظ هذه الأيام التزايد الكبير للدراجات النارية الصينية في المدن وحتى في القرى وما يفزع المواطنين من هذه الدراجات سرعتها المفرطة إذ تباغت المشاة وعابري الطريق دون سابق إنذار.على الوزارة المسؤولة عن السير تحديد سرعة أصحاب هذه الدراجات خاصة داخل المناطق الحضرية التي تعرف كثافة المارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق