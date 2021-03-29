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برشيد.. السطو على السيارات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

منذ 5 ساعات
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محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، قادت صباح اليوم “الاثنين” إلى اعتقال شخص أربعيني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات، بعد أن تبين من خلال اجراءات التنقيط بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أن المشتبه فيه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 29 مذكرات للبحث في قضايا إجرامية مماثلة.

وأضافت ذات المصادر، أن تحركات العناصر الأمنية وتشخيص هوية المشتبه فيه، جاءت على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون إثر ورود شكايات بتعرض سيارات لسرقات من داخلها وهي مركونة بعدد من شوارع المدينة، استهدفت هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية، وذلك عن طريق كسر أقفالها وتعطيل نظام الحماية الإلكترونية، وبعد كمين محكم تم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين إحالته على أنظار العدالة لتقول كلمتها الأخيرة في التهم المنسوبة إليه.

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