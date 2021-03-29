أرباب المخابز والحلويات: الدقيق المروج بالسوق يفتقد لشروط الجودة

هبة بريس - الرباط

كشف الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، محمد القيري، أن منتوجات الدقيق التي تروج بالسوق المغربية وخاصة التي تدعم من طرف الدولة فاقدة لشروط الجودة.

وفي حديث مع هبة بريس، أشار القيري الى تصريحات سابقة للوزير الراحل “محمد الوفا” بخصوص الغش والنصب الذي ترتكبه المطاحن الصناعية في حق المستهلك المغرب، والى تقرير إدريس جطو و المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي وجه إتهاما مباشرا لهذه المطاحن بإرتكابها لجريمة شنعية بسبب غشها في جودة الدقيق مما يؤدي إلى إرتفاع نسبة الوفيات لدى الرضع .

وعبر القيري، عن أمله في أن تقف رئيسة مجلس الأعلى للحسابات على هذه التجاوزات وأن تصحح الوضع، مضيفا بالقول :” أخطبوط الفساد إن لم نقطع رأسه زاد إستاعا وإنتشارا وقد يعم باقي القطاعات .”

وأضاف القيري أنه بسبب غياب التفاعل الإيجابي الحاصل بين الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات و “لافياك”، فقد حان الوقت لإستخدام ورقة المقاطعة لمنتوجات بعض المطاحن ، ولتفعيل هذا المقرر تعتزم فدرالية المخابز عقد تجمعات إقليمية وجهوية من أجل مشاركة واسعة لكل المهنيين في هذا القرار وكذلك لتوضيح مسوغاته.

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