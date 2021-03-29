بعد رحلة علاج طويلة.. أشهر جراح عيون بالمغرب يتعافى من كورونا

هبة بريس - الرباط

بعد رحلة علاج طويلة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، استعاد طبيب العيون محمد الشهبي، عافيته واستأنف عمله بمصحته قبل أيام.

وكشف مصدر مقرب من الدكتور الشهبي، أن الأخير أصيب بفيروس كورونا قبل أشهر وتسببت تداعياته في تدهور الحالة الصحية للاخير، ما استدعى تنقله لمتابعة العلاج بألمانيا حيث رقد بأحد المصحات لأسابيع طويلة قبل استعادة عافيته.

هذا ويشار إلى أن الشهبي يعد أشهر جراحي طب العيون بالمغرب، بفضل تميزه في عمله وكذا في تطوير البحث العلمي في هذا المجال، كما أنه أشرف قبل سنتين على إجراء أول عملية جراحية من نوعها بافريقيا والمتمثلة في تغيير لون العينين.

ويذكر أن الدكتور الشهبي، وضع قبل أشهر مصحته الخاصة بالبيضاء بكل تجهيزاتها وطاقمها رهن إشارة السلطات للاستفادة من خدماتها، والمساعدة على تدبير الجائحة وعلاج مرضى كورونا.

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