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بروفيسور مغربي: مابين 25 إلى 30% من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بكورونا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - الرباط

كشف البروفيسور عز الدين الابراهيمي، أن مابين 25 إلى 30 في المائة من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك أن 12 في المائة من المغاربة طوروا أو سيطورون مناعة مكتسبة باللقاح، مشيرا الى أن غالبية الأشخاص في وضعية هشة لقحوا بالمغرب.

وأضاف عضو اللجنة العلمية والتقنية، أن جميع المغاربة أقل من 60 سنة و بصحة جيدة لا يطورون الأعراض الحرجة، مضيفا أن 50 في المائة من المغاربة يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.

واسترسل الابراهيمي بالقول :”نعم و بكل جرأة…. و في رأيي الشخصي العلمي المتواضع و ليس التدبيري… و إن لم نتوصل بأي لقاح و لو لأسابيع… أظن أنه من الممكن أن نجعل من بداية شهر الصيف إن شاء الله، هدفا منطقيا لتخفيف جل القيود و الحفاظ على حالة وبائية متحكم بها، داعيا الجميع الى تجديد العزم لمواجهة الكوفيد لثلاثة شهور المقبلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، و التعاضد و التضامن الاجتماعي حتى لا نضيع الصيف و “لبنه” … و نربح تنافسية اقتصادية كبيرة لمغرب أفضل و الذي من حقنا أن نحلم به..” يؤكد البروفيسور

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