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القرض الفلاحي للمغرب يطلق “سكن قروي”

منذ يومين
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هبة بريس - الرباط

ابتكر القرض الفلاحي للمغرب مفهوما جديدا وغير مسبوق للقرض العقاري في الوسط القروي، أطلق عليه إسم”سكن قروي”.

وأوضح بلاغ للبنك، أن سكن قروي، هو عبارة عن قرض سكن يمكن سكان المدن من اقتناء أرض في الوسط القروي، وبناء بيت في الوسط القروي، وإجراء الترتيبات اللازمة وتجهيز الأرض بالمعدات الضرورية.

ومن أجل التأقلم مع الخصوصيات المتعلقة بهذا النوع من الاستثمارات، والتي تتم عادة على مراحل حسب القدرة التمويلية لحامل المشروع، وتتدرج حسب جدول زمني، فإن قرض “سكن قروي” يمنح على أشطر بشكل يجعله يتطابق مع واقع الاستثمار.

وباعتبارها مجموعة بنكية مواطنة تصغي لاحتياجات جميع المغاربة، وصلة وصل بين العالم القروي و الحضري فإن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب معبئة بالكامل من أجل مواكبة هذا التوجه الجديد والاستجابة لانتظارات المواطنين.

هذا المفهوم ، الذي يريده البنك أن يحترم الطبيعة، في توافق تام مع مهمته كمشجع للتنمية المستدامة، سيشجع بقوة الاستثمارات ذات الاتجاه البيئي. و هكذا، لكي تكون مؤهلة للحصول على هذا التمويل، يجب أن تتضمن المشاريع مكونا يهدف إلى الحفاظ على البيئة مثل منشآت الطاقة الشمسية، والمنشآت التي تعزز اقتصاد المياه، و الزراعات العضوية أو الخالية من المبيدات، وما إلى ذلك.

وبذلك، فإن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تؤكد من جديد التزامها القوي في خدمة العالم القروي و المواطنين عبر لعب دورها كاملا كحلقة وصل بين العالمين الحضري والقروي.

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