قناصلة “كاتالونيا” يشاركون في تدشين خط جوي جديد نحو المغرب

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

شهد مطار برشلونة “إلبراط” زوال اليوم الأحد حدث إنطلاق أول رحلة جوية تقوم بها شركة للطيران المنخفض التكلفة نحو مدينة مراكش الحمراء.

وأعطيت إشارة إنطلاقة الخط الجوي الجديد بحضور قناصلة المملكة في جهة “كاتالونيا” السادة ” سلوى بشري “،” عبد الله بيدود”،” مصطفى اليملي” إضافة إلى سلطات المطار ومسؤول الشركة السيد “خالد شكران”.

ويأتي هذا الربط الجوي الجديد الذي واكبه موقع “هبة بريس ” من مدرجات مطار “إلبراط” في إطار المجهودات المتواصلة التي يقوم بها القناصلة المغاربة في الخارج لإستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح وتوطيد العلاقة بين الجالية المغربية ووطنها الأصلي، إذ تساهم هذه الخطوط بشكل فعال في التقليص من معاناة المغاربة وتمكنهم من الوصول إلى مدنهم في أحسن الظروف دونما حاجة إلى الإنتظار في مطارات أخرى لإستئناف رحلتهم نحو الوجهة الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1