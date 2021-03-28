من عملبة تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية

مفتي جمهورية تونس : لقاح كورونا لا يفطر الصائم

منذ 13 ساعة
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هبة بريس- وكالات

نفى مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، السبت، أن يكون لقاح كورونا مفطرا للصائمين خلال شهر رمضان.

ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية تصريحا للمفتي أكد فيه أن “لقاح كورونا لا يفطر الصائم، وبذلك فإنه بإمكان المواطنين تلقي لقاح كورونا خلال أيام شهر رمضان”.

وتابع المصدر نفسه – نقلا عن المفتي – قوله إن “اللقاحات ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معناهما، وبذلك لا يفطر الصائم بها”.

وأشار المتحدث إلى أنه “سيتم إصدار فتوى رسمية” بهذا الخصوص، كما أكد بحسب ما نقلت الإذاعة أنه “قام بالتسجيل في منظومة إيفاكس من أجل التلقيح في شهر رمضان، بغية طمأنة التونسيين”.

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تعليق واحد

  1. اسلام تونس خاص..لهدا فالافتاء بحسب الحاجة..والمنفعة..وليس بالضرورة حسب ما تقتضيه الشريعة..او رخصها

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