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القصوري : إطلاق نيجيريا “منصة استثمارية” بشراكة مع المغرب ترجمة لعلاقات استراتيجية قوية

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

اعتبر إدريس القصوري المحلل السياسي، إن إعلان نيجيريا إطلاق منصة استثمارية بشراكة مع المغرب، ترجمة قوية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الافريقيين.

وأضاف قصوري خلال حديثه ضمن “فقرة ضيف النشرة”، على “قناة ميدي 1 تي في” مساء يوم السبت 27 مارس الجاري، أن اعلان
الرئيس النيجيري محمد بوهاري إطلاق منصة استثمارية في مجال المنتجات الكيماوية الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار الشراكة التي تربط بلاده مع المغرب، تصريح واضح على أن العلاقة الثنائية للبلدين أصبحت علاقة قوية ومتينة.

وأردف قصوري ، أن اعلان نيجيريا يعد إشارة واضحة لترك كل التموقعات المؤدلجة السابقة، لافتا الى أن توسيع الاستثمارات ذات العلاقة بالغاز سيمكن نيجيريا من الاستفادة من ثروتها التي تكلفها حاليا 4 مليارات دولار جراء اضطرارها لحرقها نظرا لعدم وجود توازن بين الإنتاج والبيع، وافتقارها لشركات الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية.

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تعليق واحد

  1. هل القصوري هو من كان يسمى الكسولي في الثمانينات في جامعة فاس. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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