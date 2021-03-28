سلطات سبتة المحتلة تُعلن ترحيل مغاربة عالقين قبل شهر رمضان

هبة بريس- الرباط

كشفت سلطات سبتة المحتلة، أن تنظيم عملية إعادة جديدة للمغاربة العالقين بالثغر السليب، ستتم قبل شهر رمضان القادم، حيث سيتم تسجيل حوالي 200 مغربي عالق في القائمة.

وأعلن مندوب حكومة سبتة المحتلة سلفادورا ماتيوس، أن جزء كبير من المغاربة، الذين ما زالوا عالقين في سبتة، سيتمكنون من قضاء شهر رمضان مع عائلاتهم وأقاربهم في المغرب، مشيرا الى أن ما يقرب من 200 شخص قد أعربوا عن نيتهم في العودة إلى المغرب.

وكانت السلطات المغربية قد قامت بعمليات إجلاء العشرات من المغاربة العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين بداية الجائحة ، إلا أنها أوقفت عمليات الإجلاء بعد ذلك دون أي أسباب واضحة، في الوقت الذي لازال المئات عالقون في المدينتين.

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