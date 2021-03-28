طنجة.. مُلصقات تنتقد تراخي الآباء “عديمي الشرف” في زجر بناتهم بسبب “التبرج”!

اس. بويعقوبي- هبة بريس

انتشرت بعدد من شوارع مدينة طنجة ، اليوم الأحد 28 مارس ،ملصقات تحمل رسالة توبيخ وانتقاد في حق الآباء الذين يسمحون لبناتهم بارتداء لباس يكشف مفاتنهن، مالفت انتباه عدد من المارة الذين لم يترددوا في توثيق المنشورات المثيرة “للاستغراب”.

وتحمل المنشورات التي عمد أصحابها الى الصاقها على جدران المباني والاعمدة الكهربائية، رسالة غريبة للآباء، أقل مايقال عنها أنها تنطلق من خلفية “دينية” متشددة، وذلك من خلال المضمون الغريب الذي جاء فيها:”الشوارع صارت تفوح منها الإباحيات لتعمّد الفتيات إظهار مفاتهنّ بارتداء السراويل الضيقة والبناطيل القصيرة”. وأن الآباء والامهات “عديمي الشرف والحياء والدين”.

نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع هذه الملصقات، حيث طالبوا من الجهات المختصة، كشف هوية الاطراف التي تقف وراء نشر مثل هذه الأفكار “الخطيرة” داخل المجتمع.

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