ترقية استثنائية للشرطي ضحية “الاعتداء الخطير” في أكادير
في الصورة : عبداللطيف حموشي

بقرار من الحموشي.. ترقية استثنائية للشرطي ضحية “الاعتداء ” بأكادير

منذ 4 ساعات
13
هبة بريس ـ الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في ضمان الأمن وتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن حموشي كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.

وذكّر المصدر ذاته بأن موظف الشرطة المصاب قد تعرض، ليلة أمس السبت، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية راضة على مستوى الظهر والفخذ، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتقود الأبحاث المكثفة إلى ضبط المشتبه فيه وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على قنينات أثرية تعود للقرن 14 ميلادي بطنجة

العثور على قنينات أثرية تعود للقرن 14 ميلادي بطنجة

منذ 8 دقائق
Photo of حالات الشفاء …تسجيل268 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل268 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 55 دقيقة
Photo of لا وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالمغرب

لا وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالمغرب

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 301 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 301 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعة واحدة
Photo of سلطات سبتة المحتلة تُعلن ترحيل مغاربة عالقين قبل شهر رمضان

سلطات سبتة المحتلة تُعلن ترحيل مغاربة عالقين قبل شهر…

منذ ساعة واحدة
Photo of طنجة.. مُلصقات تنتقد تراخي الآباء “عديمي الشرف” في زجر بناتهم بسبب “التبرج”!

طنجة.. مُلصقات تنتقد تراخي الآباء “عديمي الشرف” في زجر…

منذ ساعتين
Photo of سفير المغرب بالبيرو يبرز تجربة المملكة في مجال الهجرة واللجوء

سفير المغرب بالبيرو يبرز تجربة المملكة في مجال الهجرة…

منذ ساعتين
Photo of نشرة خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية

نشرة خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية

منذ 4 ساعات
Photo of قراءة قانونية في قرار انحساب هيئة المحامين بالبيضاء من جمعية هيئات المحامين

قراءة قانونية في قرار انحساب هيئة المحامين بالبيضاء من…

منذ 5 ساعات
Photo of وجدة .. المجلس الجهوي للاستثمار يصادق على 167 مشروع

وجدة .. المجلس الجهوي للاستثمار يصادق على 167 مشروع

منذ 6 ساعات

‫13 تعليقات

  1. تحية لرجال الأمن على المجهودات الجبارة و تفانيهم في العمل

  2. تحية لرجال الأمن على المجهودات الجبارة وتفانيهم في العمل

  3. بادرة طيبة و تشجيعية لكل مكونات عناصر الأمن

  4. تحية للسيد الحموشي على اهتمامه بشأن موظفي الأمن

  6. Bonne initiative de monsieur El hamouchi 👏👏👏

  8. هذا الفعل هو مساس برموز الدولة و يجب معاقبة المركب و المح ضين بأقصى العقوبات

  9. هذا الفعل هو مساس برموز الدولة يجب معاقبة الجاني و محرضيه بعقوبة تكون عيرك لكل من سولت له نفسه المساس بسلامة الاخرين

  11. يجب محاكمة الجاني تحت طائلة قانون الارهاب

  12. هذه الالتفاتة رسالة واضحة من السيد الحموشي انه انسان يقدر كل المجهودات و التضحيات لأسرة الأمن الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق