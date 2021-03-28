بقرار من الحموشي.. ترقية استثنائية للشرطي ضحية “الاعتداء ” بأكادير
قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في ضمان الأمن وتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن حموشي كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.
وذكّر المصدر ذاته بأن موظف الشرطة المصاب قد تعرض، ليلة أمس السبت، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية راضة على مستوى الظهر والفخذ، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتقود الأبحاث المكثفة إلى ضبط المشتبه فيه وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
13 تعليقات
تحية لرجال الأمن على المجهودات الجبارة و تفانيهم في العمل
تحية لرجال الأمن على المجهودات الجبارة وتفانيهم في العمل
بادرة طيبة و تشجيعية لكل مكونات عناصر الأمن
تحية للسيد الحموشي على اهتمامه بشأن موظفي الأمن
عمل انساني كبير
Bonne initiative de monsieur El hamouchi 👏👏👏
تحية للسيد الحموشي
هذا الفعل هو مساس برموز الدولة و يجب معاقبة المركب و المح ضين بأقصى العقوبات
هذا الفعل هو مساس برموز الدولة يجب معاقبة الجاني و محرضيه بعقوبة تكون عيرك لكل من سولت له نفسه المساس بسلامة الاخرين
Bravo
يجب محاكمة الجاني تحت طائلة قانون الارهاب
هذه الالتفاتة رسالة واضحة من السيد الحموشي انه انسان يقدر كل المجهودات و التضحيات لأسرة الأمن الوطني
بادرة في محلها