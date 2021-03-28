ترقية استثنائية للشرطي ضحية “الاعتداء الخطير” في أكادير
في الصورة : عبداللطيف حموشي

بقرار من الحموشي.. ترقية استثنائية للشرطي ضحية “الاعتداء ” بأكادير

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في ضمان الأمن وتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن حموشي كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.

وذكّر المصدر ذاته بأن موظف الشرطة المصاب قد تعرض، ليلة أمس السبت، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية راضة على مستوى الظهر والفخذ، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتقود الأبحاث المكثفة إلى ضبط المشتبه فيه وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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