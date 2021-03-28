سلطات كلميم تسيطر على حريق واحة ” تيغمرت”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي بمساعدة من مختلف أجهزة السلطة المحلية والساكنة ، تمكنوا من إخماد ألسنة النيران والسيطرة على الحريق ليلة السبت – الأحد .

وكانت النيران قد إندلعت يوم أمس السبت 27 مارس الجاري ، بواحة أيت مسعود بتيغمرت التابعة لجماعة أسرير اقليم كلميم. وأكد مصدر للجريدة ، ان الحريق قد أتى على حوالي 200 نخلة بحريق جزئي كانت مغروسة على مساحة تقدر بهكتارين ونصف.

وأضاف أن الحريق الذي لم يخلف أي خسائر بشرية ، قد خلف خسائر مادية كبيرة منها تعرض سيارة من النوع الخفيف لحريق ، وإصابة ثلاثة أشخاص بإغماءات بسبب الأدخنة ، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تسببت الرياح القوية التي عرفتها المنطقة يوم أمس السبت في اتساع رقعة النيران والذي لازالت أسباب اندلاعه مجهولة .

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