أكادير .. ضبط المشتبه فيه القاصر الذي اعتدى على موظف شرطة
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أكادير .. توقيف قاصر اعتدى على موظف شرطة بواسطة السلاح الأبيض

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 28 مارس، من ضبط المشتبه فيه القاصر الذي اعتدى على موظف شرطة بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في تنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بأكادير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن أكادير كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس السبت، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على تعريض شرطي مرور لاعتداء جسدي خطير بالشارع العام بدون سبب ظاهر، متسببا في إصابته بجروح بليغة في الظهر والفخذ باستخدام أداة حديدية راضة.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه القاصر، وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة، والذي تم إيداعه تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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