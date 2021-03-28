لشكر بأكادير لاختيار وكيل لائحة
ادريس لشكر

لشكر بأكادير لاختيار و”كيل لائحة” والاتحادي ” “المويسات” أكبر المرشحين

منذ 4 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد حل بأكادير نهاية الاسبوع الجاري، في زيارة حزبية إجتمع فيها هذا الاخير بأجهزة الحزب بجهة سوس ماسة.

زيارة لشكر لأكادير بحسب مصادر إتحادية ،شكلت مناسبة لوضع خارطة طريق مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وأضافت ذات المصادر أن مستجدات التصويت الانتخابي الجديد من قبيل القاسم الانتخابي واللائحة الجهوية، كانت من ضمن نقط النقاش التي جمعت لشكر بإتحاديي سوس .

ورجحت المصادر أن تكون اللوائح الانتخابية الخاصة بالجماعات حصريا من اختصاص الهيئات المحلية مع تغعيل خيار قرب المرشحين من المواطنين وحضورهم الحزبي والجمعوي والمهني، في حين أن اختيار مرشحي الانتخابات النيابية سيكون الحسم فيه للكاتب الأول.

وأبرزت مصادر الجريدة أن اسماء مرشحة للانتخابات النيابية يتم تداولها منذ الآن، من قبيل عبدالرزاق المويسات بأكادير، والمهدي الموساوي بعمالة إنزكان.

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